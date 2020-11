MONDRAGONE SOTT’ACQUA. Le foto del disastro di una banale pioggia

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È bastato il più classico dei temporali autunnali, a far finire sott’acqua un’intera città. Le immagini postate sui social ieri sera da molti cittadini, sono quelle di qualche anno a questa parte. Complice della situazione, la cattiva manutenzione del sistema fognario. La pioggia incessante che si è abbattuta sulla città per circa un’ora, ha allagato diverse strade; tra cui via Campanile, nel pieno centro storico e Viale Margherita, attraversata da un fiume in piena. Scene viste e riviste e che sicuramente si ripresenteranno al prossimo acquazzone se non si interviene sulla pulizia di caditoie, tombini e cunette che non deve essere un’opera occasionale ma deve divenire una vera e propria consuetudine.