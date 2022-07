MONDRAGONE. Stop a biciclette e monopattini nella Ztl

L’ordinanza del sindaco vieta a qualsiasi mezzo motorizzato o con trazione assistita di transitare nella Zona a traffico limitato attiva sul Lungomare

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) Pugno duro del neo sindaco Francesco Lavanga contro ogni mezzo motorizzato o con trazione assistita (compresi biciclette e monopattini elettrici) abituati ad usare la zona Ztl come una pista da rally.

Ci ha pensato l’ordinanza di oggi a mettere fine ad atteggiamenti indisciplinati ed irrispettosi verso il prossimo vietando a tali mezzi, tranne ai soggetti autorizzati, l’accesso a suddetta area. I trasgressori, promette il primo cittadino, saranno sanzionati senza sconto. “Questo provvedimento si inserisce all’interno di un quadro più complesso di azioni sul tema della sicurezza e del rispetto delle regole, che vedrà le forze dell’ordine impegnate nei prossimi giorni nel controllo dell’uso del casco e più in generale del rispetto del Codice della strada e delle regole del buon vivere civile”. Una ordinanza attesissima da tempo viste le scene a cui ogni sera si è costretti ad assistere in zona Lido, con continui passaggi di motorini elettrici che sfrecciano in Piazzale Conte o lungo i marciapiedi del lungomare, non curanti di chi sceglie una serata all’insegna della passeggiata.