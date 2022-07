MONDRAGONE. Successo per gli incredibili cosplay di Johnny Depp del talentuoso Sonny Torino

MONDRAGONE – (Maria Assunta Cavallo) – È bravissimo e simpaticissimo il 25enne Sonny Torino che con il suo personaggio Depp, sta impazzando sui social. Appassionato di cosplayer, questa mattina Sonny, in una location fantastica, come i personaggi che interpreta, “La Vecchia Fattoria”, ci ha rilasciato una breve intervista calandosi nei panni del ” Pirata dei Caraibi” lasciando tutti a bocca aperta. Sonny, ci ha raccontato di questa sua passione che coltiva da diversi anni divenuta una vera e propria arte nella quale ha investito tempo e denaro, per non parlare del trucco a cui spesso si sottopone per rendere i suoi cosplay perfetti. Ha partecipato a diverse kermesse nazionali aggiudicandosi il primo posto al “Bellizzi in fantasy” Impersonando “Capitan Jack Sparrow”, si è poi aggiudicato un premio come “miglior gruppo” al “Fantasy Day 2022” con il “Cappellaio matto” di “Alice in Wonderland” e per finire ha conquistato il primo posto nella categoria miglior interpretazione al “Nerdcamp” 2022 con “Edward mani di forbici”. Al momento Sonny sta lavorando al personaggio di Marc Spector protagonista della serie “Themoonknight con cui parteciperà al Fantaexpo in programma a settembre 2022 . Bando alle chiacchiere, per meglio apprezzare il talento di questo giovane, cliccate sul link della sua pagina Instagram

https://instagram.com/sonnycosplayy?igshid=NWRhNmQxMjQ= e ne vedrete davvero delle belle.