MONDRAGONE. Terribile impatto sulla Domiziana, muore geometra del cimitero

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – L’uomo deceduto questa sera a seguito di un tremendo incidente stradale avvenuto nel tratto di Domiziana in prossimità del Bar Brunetti, si chiamava Luigi Ciaramella e lavorava come geometra nel nuovo cimitero di Mondragone. La notizia ha sconvolto i suoi colleghi di lavoro che lo avevano salutato oggi pomeriggio alle 17.30 mentre lasciava il suo ufficio posto all’interno del Camposanto, e quanti hanno avuto modo di conoscerlo. Un impatto violento avvenuto tra l’auto del 42 enne, una Fiat Bravo grigia ed un Tir. Per liberare il corpo della vittima, rimasto incastrato tra le lamiere del suo veicolo, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Mondragone. Luigi, che lascia due figli, è purtroppo deceduto, nonostante ogni tentativo dei sanitari del 118, di rianimarlo.