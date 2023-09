MONDRAGONE. Ubriaco alla guida si schianta contro il cancello della villetta, 38enne denunciato

Ieri sera l’incidente.

MONDRAGONE. Nella serata di ieri, nonostante fosse sotto l’effetto dell’alcol, non ha esitato a mettersi alla guida del suo fuoristrada del quale dopo pochi chilometri ha perso il controllo, terminando la corsa sul muro di cinta e nel cancello d’ingresso di una villetta di via fiume Savone, s.p. 259, agro del comune di Mondragone.

All’arrivo dei Carabinieri del locale Reparto Territoriale, nonostante il colpo ricevuto nell’impatto e il palese bisogno di soccorso, il trentottenne di Roccamonfina si è mostrato nervoso ed intollerante. Lo stesso dopo essere stato identificato è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, nel frattempo fatto intervenire sul luogo dell’incidente.

Sono bastati pochi istanti per accertare che il trentottenne, che rifiutava insistentemente di essere visitato, era sotto l’effetto dell’alcol, condizione confermata anche successivamente dagli accertamenti di rilevazione del tasso alcolemico.

I carabinieri hanno così proceduto all’immediato sequestro penale dell’auto e al deferimento in stato di libertà dell’uomo, che dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza con provocazione di sinistro stradale. Contestualmente i militari dell’Arma hanno anche provveduto al ritiro della sua patente di guida.