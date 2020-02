MONDRAGONE – E’ stato fermato dai carabinieri della stazione di Baia Domizia sulla strada statale Domiziana per un controllo, mentre era a bordo della sua Lancia Y. S. C., 23enne di Mondragone è stato denunciato perché trovato in possesso di un manganello di legno, strumetto atto ad offendere. L’oggetto era occultato nella vettura e pertanto è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.