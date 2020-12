MONDRAGONE. Zannini: “Ok allo Stefanelli. Riconosciuto l’indirizzo “Servizi per la sanità e Assistente sociale”

Qui sotto il comunicato stampa del consigliere regionale subito dopo l’approvazione regionale

La Regione Campania ha approvato nuovi indirizzi di studio per l’anno scolastico 2020/21, ampliando l’offerta formativa per molti studenti. Tra i comuni premiati c’è Mondragone, dove dal prossimo anno sarà attivato l’indirizzo di studio dei “Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale”, presso l’Isiss Nicola Stefanelli. Il nuovo indirizzo è stato fortemente voluto dal consigliere regionale Giovanni Zannini, che già si era battuto per l’attivazione del corso per l’ospitalità alberghiera che ha riscosso un notevole successo tra gli studenti mondragonesi. Si tratta di una scelta che premia lo straordinario lavoro del Dirigente scolastico Giulia Di Lorenzo e amplia l’offerta formativa in piena attuazione del programma amministrativo del sindaco Virgilio Pacifico.