MONDRAGONE. Carabinieri in Comune. Parte l’indagine sul furgone del “paninaro” in zona Fiumarella

I militari avrebbero acquisito alcuni documenti all’indomani della “video incursione” della giornalista di CasertaCe, Maria Assunta Cavallo

MONDRAGONE (g.g.) – Il furgoncino per la vendita al dettaglio di alimenti e bevande, insediato sul lungomare nord in zona Fiumarella non incuriosisce solo CasertaCe, che ne ha scritto nei giorni scorsi, non incuriosisce la nostra giornalista Maria Assunta Cavallo, che l’altro giorno ha compiuto una video incursione sul posto, rischiando la sua incolumità, ma ora, forse alla luce di questo video blitz, anche i carabinieri di Mondragone, che si sarebbero già recati negli uffici del Comune, quelli dedicati alle Attività produttive, delega di cui è titolare, in giunta dalla super zanniniana Rosaria Tramonti, moglie del noto e spesso chiacchierato imprenditore Alfredo Campoli, forse l’autentico e vero punti di riferimento di Zannini a Mondragone. I militari starebbero lavorando per capire se l’ autorizzazione all’ambulante sia stata le lecitamente rilasciata per sfruttare un’area pubblica peraltro dotata di paletti di ferro incardinati proprio per evitare parcheggi illeciti e rimossi, a quanto pare, dall’ambulante. Non si hanno conferme ufficiali sulla tipologia di materiale acquisito dai carabinieri