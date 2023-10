Morto a 83 anni “Mimmo” Buonpane, l’imprenditore del calcio a MARCIANISE

MARCIANISE – La città di Marcianise dice addio a Emilio Buonpane, 83 anni, imprenditore molto noto in città.

Emilio, per tutti Mimmo, è stato per anni attivo nel mondo dello sport e del calcio marcianisano in qualità di presidente della Rifo sud. Appassionato di pallone, tifoso interista, attualmente ricopriva la carica di presidente orario della scuola calcio Terra di Lavoro.

I funerali dell’imprenditore si terranno oggi, martedì 3 ottobre, presso la chiesa della Santissima Annunziata.