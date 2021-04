AVERSA IN LUTTO. Muore a 50 anni Antimo, noto maestro artigiano

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Addio al maestro Antimo Giuliano, scomparso all’età di 50 anni. Una dolorosa notizia ha sconvolto la comunità: la prematura e improvvisa scomparsa del maestro artigiano del legno.

L’uomo era felicemente sposato con Terry Morra e padre del piccolo Nicolas. In bottega operava con il fratello Fabio, entrambi esperti artigiani del legno, maestri e insegnanti di artigianato per recuperare quest’arte preziosa dei nostri territori. Antimo era il fondatore con il fratello della “Anticomania By GIULIANO”.

Domani si terranno i funerali presso la Chiesa di Santo Spirito ad Aversa alle 15:00. Tanti i messaggi di addio per lo stimato artigiano e professionista normanno.