Mozzarella di bufala con latte adulterato, caseificio trascina in tribunale il fornitore

Rifornito, a sua insaputa, di latte di vaccino spacciato per latte di bufala Dop

CASTEL VOLTURNO – Un 59 enne, titolare di un caseificio e di un’azienda agricola è finito a processo per frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

La vicenda ha inizio nel 2018 quando il titolare del caseificio si rese conto che i suoi prodotti caseari risultavano adulterati essendosi rifornito, a sua insaputa, non di latte per la produzione di mozzarella di bufala, come da lui richiesto, ma bensì di latte di vaccino spacciato per “latte di bufala Dop”.

Di seguito a dovute specifiche analisi si evidenziava l’alterazione del latte e da tale scoperta partirono le denunce che oggi vedono, il fornitore 59enne, condannato a 7 mesi di reclusione con pena sospesa oltre a una multa di 5000 euro ed il risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede alla costituita parte civile.