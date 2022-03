CASTEL VOLTURNO – 15 attività commerciali sono state multate per non aver rispettato la raccolta differenziata: esponevano bidoni strabordanti nonostante le dotazioni comunali destinate ai rifiuti. Si tratta di bar, ristoranti, empori e residenze per anziani, situate lungo la Domiziana e in località Pinetamare. Le sanzioni hanno raggiunto l’importo di 7.500 euro.