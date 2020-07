VILLA DI BRIANO (red.cro.) – Nonostante il ricovero in clinica, Guido M. non ha avuto scampo, dopo l’incidente avvenuto su via Vaticale Conte. La perdita del controllo del mezzo, per cause ancora da verificare, ha provocato il mortale schianto al suolo. trasferito alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, è però deceduto poco dopo il suo arrivo.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del gruppo di Aversa che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.