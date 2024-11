Muore a 39 anni, città in lacrime per Anna

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MARCIANISE – Domani, alle 15, si terranno i funerali di Anna Tartaglione, la giovane di 39 anni scomparsa dopo una lunga lotta contro una malattia che purtroppo ha avuto la meglio. La cerimonia si svolgerà presso il Santuario di Nostra Signora di Fatima a Marcianise.

Anna lascia il dolore dei genitori, Luigi e Rosa, e il compagno Andrea, che l’ha sostenuta insieme ai suoi familiari nei momenti più difficili.

Il suo cuore ha cessato di battere all’ospedale di Marcianise. Il feretro, proveniente dalla sua abitazione in via Toselli, arriverà in chiesa alle 14, un’ora prima della funzione.