Muore a 47 anni Imma: mamma di due figli che ha lottato contro il cancro

CAPUA – È morto all’età di 47 anni Immacolata Ingicco, capuana di 47 anni.

Sposata da tanti anni con Roberto, lascia due figli, Roberto junior, Miriam, i genitori, il fratello e la sorella.

Imma da tempo lottava contro un cancro al seno. È stata l’anima, insieme al marito, della Race for Life, corsa ai fini benefici per raccogliere e per lanciare un messaggio a tutte le donne che combattono contro il cancro al seno, evento condiviso dalle associazioni sportive presenti sul territorio capuano il cui ricavato devoluto alla Breast unit del Cardarelli di Napoli.

Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinta domani, 29 ottobre, alle 10:20 per la cattedrale di Capua.