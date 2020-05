Muore bimba di 7 anni. Lutto anche in due comunità casertane

RECALE/MARCIANISE – La morte di una bimba di 7 anni, figlia di un coppia originaria di Marcianise ma da tempo residente in Sicilia, tocca anche il Casertano. Dolore anche a Recale dove il nonno collabora con la locale scuola calcio: “Sinceramente addolorati per questa triste e spiacevole circostanza, tutta l’ASD Recale 2002 e i suoi collaboratori porgono le più sentite condoglianze al nostro istruttore Enzo Pilla per la perdita della cara nipotina. Possano la pace ed il conforto aiutare tutta la famiglia in questo momento difficile.”