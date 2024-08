In 4 in una Smart Fortwo, MUORE BIMBA DI 8 ANNI. Padre alla guida senza patente

Ferita la sorella maggiore che viaggiava nel bagagliaio dell’auto



GIUGLIANO DI NAPOLI – Alla guida di un’auto senza patente, senza assicurazione, con una bimba di 8 anni in braccio alla madre sul sedile passeggero, senza cintura di sicurezza, ed una figlia di 16 anni nel bagagliaio.

E’ quanto emerge da una prima ricostruzione del tragico incidente avvenuto questa mattina alle 5.00 in via Domiziana costato la vita ad una bimba di soli otto anni di Secondigliano. La piccola insieme alla famiglia era a bordo di una Smart Fortwo quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto sulla quale viaggiavano è ribaltata. Dalle indagini dei carabinieri della compagnia di Giugliano è risultato che l’auto era riva di copertura assicurativa e che il padre guidava senza patente.

I primi soccorsi sono stati prestati dai passanti che hanno allertato il 118 ma quando l’équipe medica è giunta sul posto, purtroppo, per la piccola, deceduta sul colpo, non c’è stato nulla da fare.

La sorella maggiore è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli, dove si trova ricoverata e dove è sotto osservazione anche la madre, con sospette fratture. Lievi escoriazioni per il padre.