Muore di CORONAVIRUS a 41 anni. La moglie: “Io e i miei figli ancora senza tamponi, dopo tre mesi”

CASERTA – Enzo Pasquariello, 41 anni, casertano trapiantato in Lombardia, lo scorso 2 aprile è morto mentre era ricoverato in Rianimazione in un ospedale della provincia di Milano, dove era arrivato dopo un’attesa di almeno dieci giorni. La moglie Stefania ora chiede verità e giustizia per il marito. Ha raccontato la sua storia nel gruppo facebook creato per le vittime del Covid.

“Mio marito aveva 41 anni, sano, bello e forte. Nessuna patologia pregressa o in corso. Non era un fumatore. E’ iniziato tutto domenica 8 marzo. Febbre a 38. Sotto consiglio telefonico del medico di famiglia ha iniziato la terapia con Nurofen e Fluimucil. Non bastavano, dopo due giorni i sintomi aumentavano: mal di schiena, dolori muscolari, affaticamento, febbre più alta, palato salato. La dottoressa prescrisse antibiotico Augumentin. Anche quello non bastava, la tosse secca si presentava più spesso. Consigliò di effettuare una lastra non potendo richiedere un tampone, che venivano esclusivamente effettuati in ospedale per i casi gravi. Da lastra risultava inizio di polmonite bilaterale, la dottoressa prescrisse di prendere un’ulteriore antibiotico come fosse la cura per una polmonite normale. Augumentin+Azitromicina era la cura con cui pazienti venivano curati a casa e a detta della dottoressa su alcuni pazienti in quei giorni funzionava. Il tampone era un triste e lontano miraggio, non ci restava altro che affidarci alle cure della dottoressa. Siamo a giovedì 12 marzo”.

“Dopo diverse chiamate tra 1500, guardia medica, numero d’emergenza, tra consulti e consigli telefonici, arriva l’ambulanza a casa nella notte di Domenica 15 marzo. Questi ultimi giorni erano stati pieni di incertezze e confusione tra i servizi e messaggi che venivano trasmessi in tv, guardia medica che sconsigliava accesso in pronto soccorso/ospedale, servizio numero verde inutile e che scaricava le responsabilità al medico di famiglia, medico di famiglia però che aveva disposizione di non effettuare visite di persona. Ogni passo ci sembrava sbagliato, ogni decisione scorretta. Quella notte mio marito ai volontari del 118 ha chiesto tre volte di essere portato in ospedale. I sintomi corrispondevano a quelli che avevamo sentito nei file audio dei medici di Milano che giravano tra le chat dei cellulari e avevamo le lastre di due giorni prima di inizio di polmonite bilaterale. Mio marito lasciava la nostra casa con i suoi piedi ma con una forte incertezza per il dubbio trasmesso dagli operatori: perché sconsigliavano l’accesso in ospedale? Alle 4 di notte venne portato via, diretto verso l’ospedale Vizzolo Predabissi. Dopo due giorni di attesa in pronto soccorso, il 17 marzo, nel pomeriggio ricevette la comunicazione di essere covid-19 positivo, dal pronto soccorso venne spostato in reparto di malattie infettive”.