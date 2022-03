Muore don Giulio. Proclamato il lutto cittadino

PIANA DI MONTE VERNA – E’ morto Padre Giulio Farina di Piana di Monte Verna. La notizia è stata resa nota dal sindaco Stefano Lombardi in una nota. Scrive il primo cittadino: “La scomparsa di Padre Giulio Farina mi addolora profondamente come primo cittadino, come fedele ma soprattutto come figlio della nostra comunità. Ha saputo spendere la propria vita sacerdotale sempre e comunque al fianco delle persone in difficoltà. Dalla parte degli ultimi. Costantemente pronto ad offrire sostegno, conforto, ospitalità e riparo. Con le mani tese al prossimo. Con il coraggio della responsabilità. Affrontando i problemi con tenacia e risolutezza. Senza mai distogliere lo sguardo dalla realtà. Camminando nella fede e nella speranza, facendosi padre, amico, confidente del popolo. Muovendosi tra i blocchi sociali, scrutandone i vuoti, colmandone le lacune attraverso un messaggio chiaro “costruire ponti”, avvicinare, creare comunità”.

E ancora, “a lui mi legano sentimenti eterni di profondo rispetto e gratitudine. Per la strada che abbiamo percorso insieme, per le parole che ci siamo scambiati, per la forza e la fermezza che ha saputo trasferirmi nei momenti realmente difficili. Per il coraggio che saputo predicare e praticare, quello che accompagna le scelte di coscienza specie quelle impopolari e sofferte. Sono certo che questi rappresentano e incarnano gli stessi sentimenti che occupano la memoria è la coscienza di ognuno di noi. Oggi più che mai. Questa giornata rappresenta per la storia di Piana di Monte Verna la data in cui si è ammaianta una bandiera, e che segna l’interruzione del legame terreno tra il padre e i suoi “ figliuoli” (amava chiamarci cosi). Per tale ragione per la durata delle esequie – domani Sabato 26 Marzo 2020 è proclamato il Lutto cittadino. La salma giungerà nel Santuario dell’Immacolata alle ore 9.30. Le esequie, invece, si terranno alle ore 15.30. Ci stringeremo al dolore della famiglia. Saremo tutti lì ad offrire l’ultimo saluto a Padre Giulio. Chi non potrà esserci con il corpo ci sarà con lo spirito. Ci saranno le generazioni che ha plasmato e attraversato, ci sarà’ il tempo, la cura e l’attenzione che ci ha regalato. Ci sarà la malinconia per ciò che non potrà mai più tornare indietro. Ci saranno le nostre preghiere ad accompagnarlo verso la gloria dei cieli“.