Muore donna in sala d’attesa: tragedia nello studio del medico di base

SAN FELICE A CANCELLO – Una tragedia ha colpito una famiglia di San Felice a Cancello questa mattina, lunedì.

Una donna di 75 anni è morta dopo essersi sentita male nello studio del proprio medico di base. La donna, accompagnata dal marito, si era recata in ambulatorio ricette quando, all’improvviso, è stata colta da un malore.

Il medico di famiglia ha iniziato a praticarle il massaggio cardiaco nel tentativo di salvarla. La 75enne è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove, però, non hanno potuto far nulla per tenerla in vita.

La notizia ha sconvolto la comunità locale, dove la donna era ben conosciuta. Il marito, presente al momento del malore, è stato assistito dai sanitari e dai vicini.

Le autorità sanitarie hanno avviato le procedure per accertare le cause precise del decesso, anche se tutto fa pensare a un evento cardiaco improvviso.