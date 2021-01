Muore dopo una lunga lotta contro la malattia. Oggi l’addio a Vittoria, sorella dell’ex sindaco Di Santo

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Dolore e commozione ai funerali di Vittoria Di Santo. Oggi alle 15 nella parrocchia di San Canione a Sant’Arpino, si sono celebrati i funerali della bellissima e adorabile 54enne, sorella dell’ex sindaco Eugenio. Vittoria aveva lottato contro il male che da anni semina morte sui nostri territori ed era ricoverata in un ospedale di Napoli ma nonostante le cure e i tentativi di sconfiggere la malattia, ieri la donna si è spenta. Vittoria era una donna eccezionale a detta di tutti coloro i quali avevano avuto il privilegio di conoscerla, solare e gentile, sempre sorridente nonostante la sofferenza. Tanto il dolore per questa perdita, lacrime e applausi al passaggio del feretro. Numerosissimi i messaggi di addio per la famiglia. Ecco i più commoventi di alcuni amici.

Giovanni C.: “Conoscevo Vittoria Di Santo.Una ragazza splendida,gentilissima e sempre disposta al dialogo.Ho saputo la triste notizia e sinceramente,mi ha spezzato.So cosa vuol dire perdere una sorella,ci sono gia passato.Non passa mai quel nodo che ti stringe continuamente la gola,nonostante se ne vanno gli anni…Buon viaggio Vittoria…che Dio ti accolga,dove meriti…Fra le sue braccia Condoglianze ad Eugenio,Angelo e tutta la famiglia Di Santo.”.

“Cara Vittoria, ancora ricordo il mio primo viaggio a Medjugorje insieme a te fatto in un periodo particolare della mia vita a seguito della dipartita del mio adorato papà. Mi hai incoraggiata, confortata, spronata…principalmente, hai pregato insieme a me. Sei stata una persona buona, disponibile ed aperta ad ogni confronto ma, principalmente, innamorata della “”Vergine Santa””. Purtroppo, solo pochi giorni fa sono venuta a conoscenza della tua malattia nonché della tua sofferenza…questo rappresenta per me il mio più grande rammarico. Avrei desiderato tanto incontrarti, parlarti e, unitamente a te, recitare un rosario…uno dei tanti, così come abbiamo fatto in passato. Sono certa che adesso vivi nella serenità, insieme agli angeli e al tuo caro papà. Ti accolga il Signore, Gesù Cristo, nella sua gloria. Un giorno ci rivedremo. Sentite e sincere condoglianze!!!”.