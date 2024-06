Muore folgorato mentre fa la doccia, sequestrata la salma

I sanitari sono accorsi presso l’abitazione del ragazzo, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso

BAIA E LATINA – Muore folgorato mentre si fa la doccia, disposta l’autopsia. Il pubblico ministero della Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro della salma e il suo trasferimento presso l’istituto di medicina legale di Caserta per accertare le cause esatte del decesso.

Giuseppe Valletta, ragazzo di appena 20 anni sarebbe stato fulminato da una scarica elettrica mentre faceva la doccia. Il giovane si stava preparando per partecipare al matrimonio di una cugina quando è avvenuta la tragedia. Non è chiaro ancora se fosse solo in casa o se qualcuno lo abbia assistito dopo la fatale scossa elettrica

