AVERSA – Lutto ad Aversa per la morte dello storico postino Raffaele Mungiguerra, da molto tempo in pensione. Aveva 87 anni. Oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa della parrocchia di Costantinopoli si svolgeranno i funerali. Le esequie partiranno dalla sua casa di via Michelangelo. Decine di messaggi per l’ex portalettere, conosciutissimo e stimato da tutti.