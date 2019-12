SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un 25enne straniero si è sentito male nel pomeriggio della Vigilia di Natale. In via Consiglio d’Europa è arrivata un’ambulanza ma nei giorni successivi per il giovane australiano, giunto in Campania per trascorrere le festività, non c’è stato niente da fare. E’ morto in ospedale a Caserta per un’emorragia cerebrale. T.L.A. si era sentito male in un parco residenziale.