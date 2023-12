Muore schiacciato dal suo trattore: identificata la vittima

Non si avevano sue notizie dal giorno prima

PASTORANO – Si chiamava Pasquale Pirozzi, il coltivatore 60enne di Villaricca, morto in seguito ad un tragico incidente alla guida del suo trattore in via Massareola a Pastorano.

Dell’uomo non si avevano notizie dal giorno prima: solo ieri mattina i soccorsi sono sono riusciti a individuarlo intrappolato sotto al trattore caduto in un canale probabilmente durante una manovra di retromarcia. A lanciare l’allarme un amico, vigile urbano, con il quale l’agricoltore aveva appuntamento per una battuta di caccia. Quando i soccorritori sono giunti sul posto purtroppo l’uomo era già deceduto. Il sostituto procuratore di turno ha disposto il sequestro del mezzo e della salma a disposizione dell’autorità giudiziaria, il magistrato Maria Alessandra Pinto della Procura di Santa Maria Capua Vetere