Muore storico dipendente comunale. Addio Gennaro

ORTA DI ATELLA – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto al Comune, addio a Gennaro Conte. Si è spento lo storico dipendente comunale, Gennaro Conte 71 anni, uno degli ultimi comunisti del paese, memoria storica di fatti e misfatti del paese, fervente credente delle ideologie di sinistra, uomo di cultura popolare e poeta. In paese lo conoscevano ed apprezzavano tutti, sia quando lavorava al Comune cittadino, per le sue doti umane e professionale sia dopo la pensione per il suo impegno sociale e culturale locale. La sua dipartita avvenuta dopo delle lotte contro la malattia, non gli avevano fatto perdere la simpatia, la determinazione e lo spirito combattivo. Tanti i messaggi di addio per questo pezzo di storia che vola via.

“Sono fortemente addolorato della dipartita del compagno Gennaro uomo integerrimo e leale. Riposa in pace e condoglianze alla famiglia.”



“Mi è appena giunta notizia Gennaro mi mancheranno i tuoi ritornelli …le tue poesie ….le tue battute uniche ! Piene di storia ! Rip ! Condoglianze alla famiglia .”“Ciao Gennaro rimarrai per sempre nei nostri cuori con la tua bontà, la tua umanità, la tua ricchezza interiore che faceva di te una persona speciale. Sei un esempio eccezionale per tutti. Ti vogliamo bene.”