Muore sul lavoro. E’ lutto a CASAL DI PRINCIPE

CASAL DI PRINCIPE – (Lidia e Christian de Angelis) Altro lutto sconvolge la comunità, cittadino di Casal di Principe muore mentre lavora, altra morte bianca. La sicurezza sul lavoro dovrebbe essere una priorità ma ad oggi nonostante le numerose vittime ancora nulla si è fatto per garantire la sicurezza sul lavoro in maniera efficace. Oggi la comunità piange un’altra vittima. Questo il cordoglio del sindaco Renato Natale: “Un’altra brutta notizia proveniente dalla mia città mi raggiunge, mentre sono ancora in quarantena: la morte sul lavoro di un nostro concittadino. Le cosiddette morti bianche sono un piaga del nostro Paese Italia, che le leggi e le norme sulla sicurezza non riescono a sanare, e intanto ancora una volta una famiglia deve piangere un proprio caro, morto mentre lavorava. A loro va il mio cordoglio e la mia vicinanza.”