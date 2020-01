Muore una 43enne di CASAPULLA. Forse uccisa da un braciere

CASAPULLA – Lutto a Casapulla per la tragedia fi Patrizia Amodio ,43 anni. La donna originaria del posto che viveva da tempo al nord è stata ritrovata priva di vita ,venerdì 10 gennaio, dai vigili del fuoco dopo la richiesta d’aiuto del fratello che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Quando i pompieri hanno fatto irruzione hanno trovato la donna orami priva di vita. All ‘interno dell’appartamento è stato ritrovato un braciere spento. L’ ipotesi è che la donna possa essere morta per intossicazione di monossido di carbonio. Il decesso sarebbe avvenuto una decina di giorni fa.