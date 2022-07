“Musica in piazza” a TEANO dal 12 al 14 agosto. Ecco chi ci sará

TEANO (Pietro De Biasio) Teano si prepara al tradizionale appuntamento con la «Musica in Piazza» che si terrà dal 12 al 14 agosto. Scopo di tale evento promosso dalla Pro Loco Teano e Borghi presieduta da Peppino Lacetera con il patrocinio del Comune di Teano è quello di privilegiare la cultura anche nei momenti di svago. Si parte il 12 agosto in Piazza Umberto 1° con il concerto di Alessia Moio cantante, mandolinista, tammorrara, attrice, magnifica eccellenza del teatro e del canto che è stata definita dalla critica una delle più belle voci di Napoli. Sul palcoscenico di Piazza Umberto 1° il 13 si esibirà la Tribunal Band che abbiamo già conosciuto la scorsa estate. Quest’anno però la band composta da cinque bravi musicisti che hanno in comune l’appartenenza al mondo della giustizia (giudici, avvocati e cancellieri), si ripropone con un repertorio arricchito e più orientato ai classici della musica italiana. Per il terzo e ultimo appuntamento della rassegna «Musica in Piazza» il 14 è in programma l’esibizione del gruppo Le Riflessioni che reinterpretano con il loro stile i grandi classici della musica italiana come Battisti, Negramaro, Ligabue, Vasco Rossi, Bennato, Negrita e Rino Gaetano. “L’evento, spiega una nota della Pro Loco, è organizzato con le nostre risorse e con il patrocinio del comune di Teano. Come è nostra tradizione, e fedeli al nostro spirito che privilegia il fare cultura anche quando si fa svago, (negli anni scorsi abbiamo fatto cinema, teatro, concerti) abbiamo proposto tre momenti musicali di qualità, da regalare alla Città senza alcun intento commerciale”.