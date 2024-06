Mutui per la casa. Cresce la richiesta di finanziamenti a CASERTA con una media di 120mila euro

+12% in Campania secondo l’analisi di Facile.it e Mutui.it

CASERTA. Segnali positivi dal mondo dei mutui per l’acquisto casa: secondo l’analisi di Facile.it e Mutui.it, nei primi quattro mesi dell’anno, l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Caserta è stato pari a 119.329 euro.

Allargando l’analisi a tutta la Campania emerge che, nel periodo analizzato, la richiesta di finanziamenti è aumentata del 12% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tornano a crescere anche l’importo medio richiesto, arrivato a 130.881 euro (+1,6%) e il valore medio degli immobili oggetto di mutuo (200.887 euro, +1%).

Guardando ai dati delle richieste a livello provinciale emerge che l’area dove è stato rilevato l’importo medio più alto è quella di Napoli (138.286 euro), seguita da Salerno (126.802 euro), Caserta (119.329 euro) ed Avellino (110.274 euro). Chiude la classifica Benevento (105.677 euro).

Crescono anche le richieste di surroga, trainate dalle condizioni favorevoli offerte dalle banche per i tassi fissi: tra gennaio ed aprile 2024 questo tipo di domande hanno rappresentato il 20,7% del totale campano, in aumento di 7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Stando, invece, al rapporto pubblicato a fine 2023 da Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, che ha analizzato nel dettaglio l’andamento dei finanziamenti finalizzati all’acquisto dell’abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale nel secondo trimestre 2023 le famiglie campane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 560,4 milioni di euro, che collocano la regione al settimo posto per totale erogato in Italia, con un’incidenza del 5,33%; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a -31,4%, per un controvalore di -256,9 milioni di euro.

Se si osserva l’andamento delle erogazioni nella prima parte dell’anno e si analizzano quindi i volumi del primo semestre 2023, la regione mostra una variazione negativa pari a -29,6%, per un controvalore di -472,5 mln di euro. Sono dunque stati erogati in questi primi sei mesi 1.123,0 mln di euro, volumi che rappresentano il 5,39% del totale nazionale.