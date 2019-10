MUTUO DAY. La BCC apre le porte delle filiali per consulenze sui mutui ipotecari

CASERTA – La BCC ha aderito a un’iniziativa promossa dal Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA (GBCI), denominata “MUTUO DAY”, che si sostanzia in una giornata “porte aperte” dedicata alla consulenza a 360° sui mutui ipotecari alla clientela privati, in particolare il mutuo per acquisto della prima casa.

Ti aspettiamo, quindi, SABATO 19 OTTOBRE DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00, presso una delle seguenti Filiali per chiarire tutti i tuoi dubbi e offrirti una consulenza personalizzata per affrontare in piena consapevolezza l’acquisto della tua prima casa:

Sede di Casagiove Via Madonna di Pompei, 4 – 81022 Casagiove (CE)

Filiale di Caserta Corso Trieste, 210/212 – 81100 Caserta (CE)



Filiale di S. Maria C.V. Via A. Simoncelli, 9 (Piazza San Pietro) – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)Filiale di Aversa Via Ammaturo (angolo Via Diaz) – 81031 Aversa (CE)Filiale di Cassino Via Lombardia, 70 – 03043 Cassino (FR)

Desideriamo informarTi infine, che l’iniziativa è aperta anche a coloro che non sono clienti della Banca!