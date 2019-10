Nasconde la droga in cucina. Arrestato e spedito in carcere

ROCCHETTA E CROCE – I finanzieri già da alcuni giorni tenevano sotto controllo i movimenti di M.P., classe ’76, spacciatore noto alle Forze dell’Ordine residente in Rocchetta e Croce, che da alcune segnalazioni sembrava aver ripreso intensamente l’attività illecita di spaccio.

Nella giornata di ieri le Fiamme Gialle, insospettite dal continuo andirivieni di autovetture presso l’abitazione del soggetto – già colpito da un provvedimento restrittivo della libertà personale a seguito di un precedente arresto per spaccio di sostanze stupefacenti – hanno così deciso di intervenire e di effettuare una perquisizione locale presso la sua dimora.

A rinforzo dei militari della Compagnia di Capua è quindi sopraggiunta anche una pattuglia dei Baschi Verdi di Aversa e due unità cinofile in forza alla stessa Compagnia Pronto Impiego che hanno ispezionato l’abitazione e le relative pertinenze, rinvenendo e sequestrando 52 grammi di cocaina purissima occultati all’interno della cappa aspiratrice ubicata in cucina nonché della marijuana essiccata riposta in un barattolo per alimenti.

A riprova della serialità dell’attività di spaccio, sono state trovate oltre 50 buste in cellophane per il confezionamento delle singole dosi, accanto ad una scatola di bicarbonato – generalmente usato come sostanza “da taglio” per lo stupefacente – ed una macchina per il sottovuoto. Tenuto conto della gravità del quadro indiziario e della pericolosità del soggetto – desunta dai numerosi precedenti penali specifici – su disposizione dell’Autorità Giudiziaria lo stesso è stato tratto in arresto in flagranza di reato e recluso presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.