Nascondeva la marijuana nella piantagione di granturco. Arrestato 52enne

SANTA MARIA A VICO – Nel corso del pomeriggio, in Santa Maria A Vico, i carabinieri della Stazione di Arienzo, nel corso di specifici servizi finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 52enne del posto. I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione domiciliare, estesa anche al terreno attiguo all’abitazione, in locazione al predetto, hanno rinvenuto e sequestrato nr. 29 piante di marijuana in piena fioritura dell’altezza variabile tra mt. 2,50 e mt 3. Dette piante erano celate tra una piantagione di granturco.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.