Nascondono la droga nell’Audi A1. Arrestati due giovani di CASAL DI PRINCIPE

CASAL DI PRINCIPE – Nel corso della notte, in Casal di Principe, corso Dante, i carabinieri della Sezione Radiomobile del locale Comando Compagnia hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, S.M. 26 anni e M.V. 22 anni, entrambi di Casal di Principe.

I militari dell’Arma, durante un controllo alla circolazione stradale, a seguito di perquisizione personale e veicolare hanno sequestrato 200 gr. di hashish suddivisa in varie dosi e materiale per il confezionamento, rinvenuto all’interno di un’Audi A1 in uso ai suindicati.

Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.