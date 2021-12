CASERTA – Mai così tanti contagi in provincia di Caserta. Sono stati registrati 676 nuovi casi di coronavirus su 4.126 tamponi processati in 24 ore. Due le persone decedute mentre i guariti sono 146. Gli attualmente positivi raggiungono quota 5.639, +528 in 24 ore. Il tasso di incidenza è al 16,38%.

Qui sotto i dati aggiornati di tutti i comuni.