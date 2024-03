NOME E FOTO. Noto imprenditore condannato per violenza e maltrattamenti all’ex moglie

La corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado.

TEANO/ROCCAMONFINA. Nessuno sconto per lui: la corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e condannato l’imprenditore Pino De Luca a 3 anni e 4 mesi di reclusione per i maltrattamenti e le violenze ai danni della moglie (da cui si sta separando). La difesa dell’uomo è pronta a ricorrere in Cassazione, con poche speranze, probabilmente, di ribaltare i verdetti dei giudici.