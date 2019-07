NOMINE ASL E AZIENDE OSPEDALIERE. Ecco i nomi dei 79 che aspirano

CASERTA – Vabbè, prendiamoci in giro e diciamo che in questi quattro giorni gli aspiranti alla nomina di direttore generale in una delle Asl e e delle aziende ospedaliere della Campania saranno effettivamente esaminati con l’idea di valutarne la preparazione e allo scopo di scegliere quelli con maggiori capacità e cognizioni.

Non è così.

Da che Regione Campania è Regione Campania (parliamo solo di questa perché dei fatti che la riguardano abbiamo conoscenze dirette), è il potere politico a stabilire chi dovrà essere nominato direttore generale in quella determinata Asl, in quel determinato ospedale.

È ingiusto. A pensarci bene, però, non è tanto ingiusto perché potrebbe essere interpretata come una versione più estrema dello spoils system.



In realtà è illegale, perché la legge non prevede che siano i politici a nominare i direttori generali.Ma da noi funziona così.Si fanno i reati perché così dice la prassi e non si imbocca la strada per eliminare quantomeno l’ipocrisia di una parte del Codice Penale e delle leggi vigenti puntualmente violati.Anche stavolta sarà così.Al riguardo vi comunichiamo che la prima versione della commissione giudicatrice non ha riscosso il gradimento del livello politico, cioè di tutti quanti quei soggetti strani, a partire da un tal Cirillo, che girano intorno alla stanza del governatore, dicendo di interpretarne i desiderata e di esserne messaggeri.E così due componenti nominati dall’università sono stati rimossi e sostituiti da due più graditi.In conclusione faranno questi quattro giorni di finti colloqui, da cui emergeranno delle triadi o delle cinquine, proposte per ogni Asl alla giunta regionale, e alla fine sarà De Luca a decidere.Dell’addio all’ospedale di Caserta di Mario Ferrante abbiamo già scritto.

Con ogni probabilità andrà a dirigere l’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino.

Del paventato avvento della Costantini all’ospedale di Caserta si parla ancora e viene dato per probabile.

A noi farebbe piacere perché così ne potremmo scrivere di tutti i colori.

Per il momento limitatevi a leggere i nomi dei 79 aspiranti con il calendario dei colloqui che partiranno lunedì 29 luglio e si concluderanno giovedì 1 agosto.

avviso-calendario-colloqui-direttori-generali