CASERTA – Polizia municipale, ASL e carabinieri hanno verbalizzato pesantemente, nella serata di ieri, due locali nel centro di Caserta per inosservanza norme covid e per aver effettuato musica a mezzo strumenti elettroacustici. I controlli proseguiranno per un lungo periodo di tempo in modo da tenere sotto controllo l’espandersi del virus.