Non risponde al telefono per 48 ore: trovato cadavere nella sua abitazione

ORTA DI ATELLA. Da due giorni non rispondeva più al telefono e, per questa ragione, sua sorella ha allertato le forze dell’ordine. Purtroppo, però, i soccorritori non hanno potuto che constatare la morte del congiunto: si tratta dell’84enne B.D.M., trovato oggi privo di vita nella sua abitazione in via Ernesto Zarrillo. La morte sembrerebbe essere giunta per cause naturali.