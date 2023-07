Non risponde da ore, la drammatica scoperta: morto in casa da solo

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Anziano non risponde da ore, trovato senza vita in casa. Il 70enne da ore non dava notizie di sé, motivo per cui i familiari hanno dato l’allarme.

Sul posto i soccorsi lo hanno rinvenuto senza vita, presumibilmente per un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. I militari intervenuti non hanno disposto ulteriori accertamenti, poiché si tratta di cause naturali.