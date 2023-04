Non si ferma al posto di blocco, 38enne in cella per rapina e lesioni

L’uomo arrestato dai carabinieri.

FRANCOLISE/CAPUA Si era reso colpevole di rapina e, pochi giorni fa, è stato assicurato alla giustizia. Un paio di mesi è durata, infatti, la latitanza di un albanese di 38 anni accusato di rapina e lesioni aggravate. L’operazione, condotta dai carabinieri di Caserta , ha prodotto l’arresto dell’uomo. Fermarlo, in ogni caso, non è stato facile visto che i militari hanno predisposto un posto di blocco (al quale il fuggitivo non si è fermato), per poi riuscire ad ammanettarlo poco dopo. In manettee è finito anche l’uomo che era in auto con il 38enne.