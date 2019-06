SANTA MARIA CAPUA VETERE (red. cro.) – Ennesima truffa messa a assegno ai danni di un’anziana donna di Santa Maria Capua Vetere.

Il modus operandi sempre lo stesso: la vittima viene raggirata facendole credere che un suo parente è in difficoltà (nel caso specifico il nipote) e per rendere la cosa più veritiera il truffatore le passa al telefono il “finto” congiunto. Questa volta i due malfattori hanno portato via alla nonnina all’incirca 4mila euro tra contanti e monili d’oro.