Noto avvocato di CASERTA ucciso da un malore letale. L’ultimo contatto Whatsapp il 31 dicembre sera

CASERTA – A quanto pare, il suo ultimo collegamento a Whatsapp risalirebbe al 31 dicembre sera. Ciò fa pensare che il suo decesso possa essere avvenuto già dal giorno di Capodanno. Si tratta di ipotesi, naturalmente. Mentre quello che purtroppo si sa ed è sicuro è il decesso dell’avvocato Giovanni Caracciolo, 61 anni, di Caserta con studio in Corso Trieste.

Qualcuno dei suoi congiunti, allarmato dal fatto di non riuscire a mettersi in contatto con lui, ha allertato le forze dell’ordine, accorse immediatamente nei pressi della residenza del professionista, che abitava in via Roma, nelle vicinanze della clinica Sant’Anna. Naturalmente, per entrare in casa, è accorso l’intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta. Purtroppo, però, il personale sanitario del 118, a sua volta arrivato nell’abitazione dello sfortunato avvocato, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. E’ stato trovato riverso su una poltrona, il che lascia pensare ad un malore improvviso, repentino e, purtroppo, fatale.