Noto avvocato investito in viale Italia, corsa in ospedale

Alla guida della vettura un commerciante del posto

PIETRAMELARA – Pedone investito, ieri pomeriggio, lungo viale Italia, non lontano da un supermercato della zona. Per cause in fase di accertamento il conducente di una vettura, un noto commerciante locale, non avrebbe visto un pedone, un avvocato residente proprio in quella zona, travolgendolo in pieno. Il professionista avrebbe riportato un trauma cranico e alcune fratture agli arti inferiori. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure alla vittima per trasferirlo poi al pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte Matese affidandolo ai sanitari per le cure del caso.