Noto commercialista trovato morto nel suo studio: la città sotto choc, domani i funerali

CASAL DI PRINCIPE E’ morto mentre stava lavorando nel suo studio in via Vaticale, il noto commercialista di Casal di Principe Antonio Balivo, di soli 56 anni. Al momento non si conoscono le cause del decesso del professionista, conosciuto in città e nelle aree limitrofe. La comunità è sotto choc per la notizia giunta oggi. Sembra che ad accorgersi dell’accaduto sia stato un collaboratore di Balivo, che subito ha allertato i soccorsi. Purtroppo, però, quando sono giunti i sanitari del 118 per il 56enne non c’era più nulla da fare. I funerali si terranno domani pomeriggio nella chiesa di San Nicola a Casal di Principe.