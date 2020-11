Noto imprenditore condannato in via definitiva per usura

ALIFE – La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione di Roma ( Presidente dott. Domenico Gallo ) ha confermato la pena a 3 anni di carcere ad Antonio Corrado, 55 anni, imprenditore e autotrasportatore di Alife. Cosi ha posto la parola fine alla vicenda giudiziaria. L’imprenditore – operante nel settore dei maxi trasporti e di quelli eccezionali – accusato di usura, era gia’ stato condannato in primo grado, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a 4 anni di reclusione; pena che era sta lievemente ridotta in appello a 3 anni di carcere. Rigettato, adesso, in Cassazione, invece il suo ricorso. Dunque e’ diventata definitiva la condanna a 3 anni di carcere; pena inflittagli prima dalla Corte di Appello di Napoli e che ora e’ stata confermata dai Giudici della Suprema Corte di Roma; con il verdetto di condanna e’ stato confermato anche il risarcimento, in sede civile, in favore della costituita parte civile R.G.

Dunque accolte pienamente le ragioni del Procuratore Generale di udienza e dell’ avvocato Raffaele Gaetano Crisileo, difensore della parte civile, costituita in giudizio. La parte offesa – parte civile e’ un altro (ma piccolo, questa volta) imprenditore, operante, all’epoca dei fatti, nel settore dell’edilizia ed e’ originario dell’alto casertano (R. G. ). Il titolare della ditta di autotrasporti, Antonio Corrado (che e’ stato condannato, ed ora finira’ in carcere ) ando’ invece sotto processo a seguito di una denuncia presentata dalla persona offesa R.G. al Comando Stazione Carabinieri di Alife che condussero una accurata indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Antonio Corrado assai noto nell’alto Casertano è un imprenditore che opera nel settore degli autotrasporti a livello nazionale. Per una serie di lavori edili che vennero eseguiti presso il suo capannone Corrado conobbe R.G., all’epoca, piccolo imprenditore nel campo dell’edilizia con il quale intrattenne dei rapporti per eseguire dei lavori in muratura. Successivamente R.G. cadde in crisi e in disgrazia economica ed ebbe la necessità di chiedergli e ottenere dei prestiti e Antonio Corrado si offrì di prestargli aiuto, ma nel tempo questo suo “aiuto” – che consistette in un prestito in denaro a tutti gli effetti- culmino’ in cifre esorbitanti con interessi da capogiro che i giudici hanno qualificati usurari e che R.G non riusci a pagare e per questo motivo fu costretto a denunciarlo e ora e’ stato definitivamente condannato.