Noto imprenditore muore a 53 anni, lascia 2 figli

ARIENZO/SANTA MARIA A VICO (Lidia e Christian de Angelis) Ennesima vittima del male, addio Luca Liparuolo, 53 anni. Ieri un ennesimo decesso ha addolorato due comunità, quella di Arienzo luogo di origine dell’uomo e Santa Maria a Vico dove viveva con la famiglia. L’uomo noto e stimato imprenditore si è spento presso l’Ospedale di Caserta, dove stava lottando contro il male. Lascia la moglie Carla De Lucia, e i due figli, Angelo e Francesca. I funerali si sono celebrati stamani alle 10:30 resso la Parrocchia di San Nicola Magno in Santa Maria a Vico, la salma sarà tumulata al cimitero di Arienzo. Numerosi i messaggi di addio e cordoglio per questa triste e prematura scomparsa, tanti i presenti per l’ultimo saluto.