Noto imprenditore minacciato per questioni economiche ritira la denuncia in cambio di confessione e pentimento davanti a Dio

Impegnato concretamente nel sociale l’uomo ha rifiutato ogni forma di risarcimento avanzando in cambio del ritiro della querela la singolare richiesta

CASAL DI PRINCIPE/SAN CIPRIANO D’AVERSA – (tp) Un’accesa querelle tra due imprenditori per questioni economiche e minacce finisce prima dinanzi al giudice e poi dinanzi a Dio. Incredibile ma tutta vera questa storia che ha lasciato a bocca aperta tutti, compreso il giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord. I protagonisti sono: un noto professionista di San Cipriano, O. De Luca , difeso dall’avvocato Domenico Della Gatta, che, secondo le accuse, aveva subito minacce di morte da A. Altera, di Casal di Principe, assistito dall’avvocato Mirella Baldascino. Nel corso del dibattimento, il De Luca, costituito parte civile, dopo aver confermato i fatti subiti, piuttosto inquietanti, tra cui minacce anche alla sua famiglia, in relazione ad un presunto mancato pagamento di un debito per un lavoro effettuato da Altera, aggiungeva, che essendo una persona molto religiosa: “Non voglio soldi o risarcimento danni , sarei ,tuttavia , disponibile a rimettere la querela sporta nei confronti dell’imputato, se viene in chiesa con me, ascolta la messa, previa confessione e pentimento davanti a Dio”. E così è stato. I due, si sono dati appuntamento presso la parrocchia S. Salvatore di Casal di Principe, e come da accordi, dopo l’atto di resipiscenza del querelato, il De Luca, con il suo difensore avvocato Domenico Della Gatta, si recava in caserma per rimettere la querela, ponendo fine ad una spiacevole vicenda, soddisfacendo il desiderio di pace dei due.