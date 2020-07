Noto penalista di CASAGIOVE aggredito dal collega fuori al tribunale di Napoli

CASAGIOVE – “Ringrazio il Consiglio dell’Ordine di Santa Maria Capua Vetere e tutti i colleghi per la solidarietà e vicinanza espressami per la vile aggressione fisica di cui sono rimasto vittima nell’adempimento dei miei doveri professionali. Un grazie di cuore anche agli uomini e donne della Polizia di Stato di Napoli, per la professionalità, vicinanza e competenza dimostrata in occasione di questa triste vicenda!”.

E’ il messaggio comparso sul profilo Facebook di Pasquale Rocco, noto avvocato penalista di Casagiove. L’uomo, a quanto pare, sarebbe stato aggredito da un collega di Avellino per questioni di fila fuori al tribunale di Napoli.

Noi di Casertace, ci uniamo al coro di molti, esprimendo la nostra solidarietà al professionista.