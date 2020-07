Si torna a ballare nelle discoteche in Campania. ECCO QUANDO

CAMPANIA – Novità sulla movida in Campania. Ieri sera, mercoledì 1 luglio, è stata pubblicata un’ordinanza firmata dal Presidente Vincenzo De Luca che contiene ulteriori misure per la gestione e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Niente limiti di orari per i locali.

Nell’ordinanza viene annunciata che “con decorrenza dalla data del presente provvedimento, sono consentiti gli spettacoli e le performance delle bande musicali, esclusivamente in postazione fissa (non in movimento), purché nella stretta osservanza delle misure precauzionali riportate nell’Allegato 9”. Inoltre “con decorrenza dal giorno 4 luglio 2020, è consentita l’attività di ballo nelle discoteche e locali consimili, entro i limiti e nella stretta osservanza delle misure precauzionali di cui al Protocollo allegato sub 1 al presente provvedimento”-

Restano i divieti di vendita con asporto di alcolici dopo le 22 e di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dopo le ore 22.